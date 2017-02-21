  • BIST 88.965
  • Altın 144,157
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8214
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı, “Araç Sıkıştırdı, Sıkıntı Yok” Dedi

» »
Alkollü Sürücü Refüje Çıktı, “Araç Sıkıştırdı, Sıkıntı Yok” Dedi
Antalya'da yoldan çıkan ticari araç refüje çıkarak durabildi. Kazada hafif yaralanan ve 250 promil alkolü olduğu belirlenen sürücü, "Araç sıkıştırdı....

Antalya'da yoldan çıkan ticari araç refüje çıkarak durabildi. Kazada hafif yaralanan ve 250 promil alkolü olduğu belirlenen sürücü, "Araç sıkıştırdı. Sıkıntı yok. Canımız sağ" dedi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Bulvarı istikametinden, Mevlana Kaşağı'na gitmekte olan Mehmet K. (33) yönetimindeki 07 GKE 61 plakalı araç, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Refüjde bulunan tabela ve ağacı kökünden söken araç, karşı şeride geçerek anca durabildi. Hurdaya dönen araçtan çıkan araç sürücüsü Mehmet K., kazayı hafif yaralarla atlattı. Trafiği alt üst eden kaza olayında, polis ekipleri trafiğin akışını sağladı.

Üflememek için numara yaptı

Bu sırada olay yerine gelen 112 ekipleri Mehmet K.'yi ayakta tedavi etti. Tedavi sonrası polis, sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Uzun süre promil ölçeri üflemiş numarası yapan sürücü, polisin baskısı sonrasında cihazı üflemek zorunda kaldı. Mehmet K. de 250 promil alkol olduğu tespit edildi. Kazayı anlatan Mehmet K., "Araç sıkıştırdı. Sıkıntı yok. Canımız sağ" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Ve Yunan Savaş Gemileri Kardak’ta Karşı Karşıya Geldi21 Şubat 2017 Salı 18:58
  • Elazığ’da Silahlı Soygun Yapan Şahıs Yakalandı21 Şubat 2017 Salı 18:48
  • Kaymakam Özdemir İle Hakim Kolotooğlu Fetö’den Tutuklandı21 Şubat 2017 Salı 18:48
  • Yaşlı Kadını Dolandıran Zanlıları Adıyaman Polisi Yakaladı21 Şubat 2017 Salı 18:48
  • Zonguldak’ta Taksici Cinayeti21 Şubat 2017 Salı 18:33
  • İntihar Girişimde Bulunan Genci Belediye Başkanı İkna Etti21 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Gazeteci Cem Küçük’ün Kardeşinin Evine Yönelik Saldırıya 5 Gözaltı21 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Ömer Halisdemir’in Şehit Edilmesi Davası21 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Kahvaltı Masasında Eniştesini Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı21 Şubat 2017 Salı 18:08
  • Çeşme’de Denizde 2 Ceset Bulundu21 Şubat 2017 Salı 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti