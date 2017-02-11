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Alkollü Sürücü Takla Attı, Şans Eseri Yanında Bulunan Arkadaşıyla Yara Almadan Kurtuldu

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Alkollü Sürücü Takla Attı, Şans Eseri Yanında Bulunan Arkadaşıyla Yara Almadan Kurtuldu
Adana'da alkollü sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

Adana'da alkollü sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Başsoy yönetimindeki 06 AV 6468 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek caddenin sağ tarafından bulunan ağaçlara çarparak takla açtı. Fahri Başsoy ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler, sürücü Fahri Başsoy'a alkol testi yaptı. Test sonucunda 147 promobil alkollü çıkan Başsoy'un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve idara para cezası kesildi.

Trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.

Alkollü Sürücü Takla Attı, Şans Eseri Yanında Bulunan Arkadaşıyla Yara Almadan Kurtuldu

Alkollü Sürücü Takla Attı, Şans Eseri Yanında Bulunan Arkadaşıyla Yara Almadan Kurtuldu

Alkollü Sürücü Takla Attı, Şans Eseri Yanında Bulunan Arkadaşıyla Yara Almadan Kurtuldu

Alkollü Sürücü Takla Attı, Şans Eseri Yanında Bulunan Arkadaşıyla Yara Almadan Kurtuldu

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