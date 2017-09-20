Bilecik'te geçtiğimiz gün alkollüyken arkadaşını bıçaklayan şahıs tutuklandı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün alkollüyken arkadaşını bıçaklayan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz gece merkez Cumhuriyet Mahallesi Turhan Sokak'ta alkollü olduğu ileri sürülen Eray Ö. ile Bülent K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eray Ö. üzerinde taşıdığı bıçağı Bülent K.'ya doğru salladı. Karnına isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bülent K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahale sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti. Asayiş ekiplerince yakalanan Eray Ö. 1 günlük gözaltı süresi sonunda Bilecik Adliye Sarayında hakim karşısına çıkarıldı. Eray Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.