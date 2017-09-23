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“Allahaısmarladık Cumhuriyet” Çankayalılarla Buluştu

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“Allahaısmarladık Cumhuriyet” Çankayalılarla Buluştu
Çankaya Belediyesi Eylül ayının gelmesiyle birlikte kültür sanat sezonuna hızlı bir giriş yaparken tiyatro oyununda da sanatseverleri bir başyapıtla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Eylül ayının gelmesiyle birlikte kültür sanat sezonuna hızlı bir giriş yaparken tiyatro oyununda da sanatseverleri bir başyapıtla buluşturdu. Usta yazar Selim İleri'nin yazdığı Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyun Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'ni dolduran sanatseverleri geçmişte yolculuğa çıkardı.

Selim İleri'nin 50. Yazarlık yaşını kutladığı döneme denk gelmesiyle yazara saygı duruşu niteliği de taşıyan oyunda, yakın tarihin dört önemli kadını Halide Edip, Afife Jale, Latife ve Fikriye'nin bireysel dramları sahneye taşındı.

"Seni ıstıraplarımızla kurduk, sakın unutma"

Yönetmenliğini Eraslan Sağlam'ın yaptığı Can Ertuğrul, Hale Akıncı, Tuba Zehra Sağlam ve Cansu Diktaş'ın oynadığı oyun, Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesinde kendi hayatlarından, kişisel özlemlerinden, düşlerinden vazgeçmiş kadınların hayatları üzerinden Cumhuriyet vurgusunu işliyor. Cumhuriyet tarihine başka bir açıdan tanıklık eden eser Afife Jale ve Avni Dilligil tiyatro ödülleri jürilerince de en iyi oyun seçilmesiyle de dikkat çekiyor.

Uzun bir aradan sonra Tiyatro Tatavla tarafından sanatseverlerle buluşan ve Çankaya Belediyesinin Yılmaz Güney Sahnesi'nde sanatseverlere ücretsiz gösterdiği Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyunun son sahnesinde oyuncuların "Seni ıstıraplarımızla kurduk, sakın unutma" sözü gelecek kuşaklara bir mesaj niteliği taşıyor.

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