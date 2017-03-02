  • BIST 89.934
  • Altın 147,379
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 12 °C

Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

» »
Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapacağı programın iptal edilmesinin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri...

Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapacağı programın iptal edilmesinin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmenin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu gelişmeden duyulan rahatsızlık ve buna ilişkin tepkileri kendilerine iletildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ombudsmanlar Tbmm’yi Ziyaret Etti02 Mart 2017 Perşembe 18:38
  • Bakan Kılıç: “Chp’nin Ortaya Koyacağı Argüman Yok, 18 Yaşı Polemik Konusu Yapıyor”02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • Bakan Soylu: "Biz Türkiye’yi Taşımayan Bu Sistemden Şikayetçiyiz"02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak, Referandum Kampanyasına Türkoğlu’ndan Başladı02 Mart 2017 Perşembe 17:33
  • Bakan Özlü, “16 Nisan’da Milletimiz Gerekeni Yapacak”02 Mart 2017 Perşembe 17:03
  • Tbmm’de “Kılıç Artığı” Tartışması02 Mart 2017 Perşembe 16:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye, Mazlumlar İçin Güven Yurdudur”02 Mart 2017 Perşembe 16:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı Kabul Etti02 Mart 2017 Perşembe 15:48
  • 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu02 Mart 2017 Perşembe 15:33
  • Başbakan Yıldırım’tan Mülteciler Konusunda Uluslararası Topluma Tepki02 Mart 2017 Perşembe 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti