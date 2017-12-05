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Alman Dili Öğrencileri Innsbruck Üniversitesi’nde

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Alman Dili Öğrencileri Innsbruck Üniversitesi’nde
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, uzun süredir başarılı bir şekilde yürütülen Secondos değişim...

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, uzun süredir başarılı bir şekilde yürütülen Secondos değişim programı çerçevesinde Avusturya Innsbruck Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Secondos Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Uysal'ın da eşlik ettiği ziyarette 15 öğrenci yer aldı. Innsbruck Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde karşılanan Uludağ Üniversitesi öğrencilerine bilgi verildi. UÜ öğrencileri ise Germanistik Bölümünde değişim programlarıyla gelmeyi düşünen Avusturyalı öğrencilere Uludağ Üniversitesi'ni tanıtan sunum yaptı. Öğrenciler ayrıca derslere katılıp, Innsbruck Üniversitesi ve Avusturya eğitim sistemi konusunda bilgi edindi.

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