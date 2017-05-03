Alman Ordusunda Skandal Üstüne Skandal

Alman tugayında görev yapan Üsteğmen Franco A.'nın Suriyeli mülteci kimliğiyle aylardır saldırı hazırlığı yaptığı, terör hazırlıklarının ortaya...

Alman tugayında görev yapan Üsteğmen Franco A.'nın Suriyeli mülteci kimliğiyle aylardır saldırı hazırlığı yaptığı, terör hazırlıklarının ortaya çıkmasının ardından da gözaltına alınması ordudaki terör yapılanmasını ortaya çıkardı.

Dünyanın dokuzuncu muharip gücüne sahip olan Alman ordusunda skandalların ardı arkası kesilmiyor. 2016 yılında 275 ırkçı vakanın kayıt altına alındığı Alman ordusunda, askeriyede görev yapan kadın askerlere karşı yapılan cinsel istismarlarla ilgili birçok soruşturma dosyası da hala devam ediyor. Son olarak Fransa'nın İllkirch kentindeki Fransız-Alman tugayında görev yapan Üsteğmen Franco A.'nın Suriyeli mülteci kimliğiyle aylardır saldırı hazırlığı yaptığı, terör hazırlıklarının ortaya çıkmasının ardından da gözaltına alınması ordudaki terör yapılanmasını ortaya çıkardı.

Bugün ABD'ye gitmeyi planlayan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen seyahatini iptal ederek, Fransa'nın İllkirch kentindeki Fransız-Alman tugayını ziyaret ettiği kaydedildi. Alman ordusundaki skandallardan dolayı ağır eleştirilere maruz kalan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in orduda "liderlik zafiyeti" olduğunu açıklaması büyük tepki aldı. Alman medyası ise Üsteğmen Franco A.'nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas'a suikast düzenlemek istediği ve potansiyel politikacılar listesine almış olduğunu duyurdu.

28 yaşındaki Üsteğmen Franco A.'nın Suriyeli sığınmacı olarak sahte isimle iltica başvurusunda bulunduğu, Bavyera eyaletindeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği, geçici koruma statüsü kazandıktan sonra sığınmacı yurduna yerleştirildiği ve ardından sığınmacılara yapılan para yardımından da faydalandığı tespit edilmişti. Ocak ayı sonunda Avusturya'nın başkenti Viyana'daki havalimanında güvenlik kontrolünden geçmeden önce bir silahı tuvalette sakladığı sırada dikkatleri üzerine çektiği, daha sonra takibe alındığı ve 3 Şubat'ta silahı sakladığı yerden almaya çalışırken Avusturyalı yetkililer tarafından yakalandığı bildirilmişti.

Suikasta yönelik somut delil bulunmamasına rağmen Federal Başsavcılık, devletin güvenliğini tehlikeye düşüren ağır bir terör suçuna hazırlık yapıldığı şüphesi ile Franco A. hakkında soruşturma başlattı.