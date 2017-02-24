  • BIST 89.138
  • Altın 143,265
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 17 °C

Alman Pasaportu Yenilendi

» »
Alman Pasaportu Yenilendi
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, elektronik olarak tasarlanan Alman pasaportlarını tanıttı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, elektronik olarak tasarlanan Alman pasaportlarını tanıttı. Yeni pasaportların, sahtesinin yapılamaması için yüksek güvenlik özellikleri olduğu ve sınır geçişlerinde kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Dünyanın en etkili pasaportu olan Alman pasaportu yeni şekli ile de emsallerinden teknolojik olarak farklı bir çok özelliğe sahip oldu Sahtesinin yapılamaması için kağıt kalitesinde içine yerleştirilen holografik fotoğrafla da filigran figürlerle bir benzeri bulunmuyor. Farklı ışıklar altında bakıldığında pasaportun sahte olup olmadığı anlaşılacak. Yeni nesil pasaportlar 1 Mart'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da Protestolar Sürüyor23 Şubat 2017 Perşembe 17:18
  • Bosna Hersek, Soykırım Davası İçin Mahkemeye Başvurdu23 Şubat 2017 Perşembe 17:03
  • Türk Doktorlar Kosova’da Bir İlke İmza Attı23 Şubat 2017 Perşembe 16:58
  • Makedonya’da Yeni Hükümeti Muhalifler Kuruyor23 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Cenevre’de Suriye Barış Görüşmeleri Başladı23 Şubat 2017 Perşembe 16:03
  • Öso, El Bab İlçe Merkezini Ele Geçirdi23 Şubat 2017 Perşembe 15:48
  • Aliyev, Bakan Çelik’i Kabul Etti23 Şubat 2017 Perşembe 15:28
  • Berat Albayrak, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısına Katıldı23 Şubat 2017 Perşembe 15:23
  • Faruk Çelik: “Bakan Asadov Ve Heyetiyle Yaptığımız Görüşmelerde Tarım Alanında Her İki Ülkenin Geleceği Konusunda Tartıştık”23 Şubat 2017 Perşembe 14:53
  • Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Yeni Hükümeti Kurması İçin Hasan Ali Hayri’yi Başbakan Olarak Atadı23 Şubat 2017 Perşembe 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti