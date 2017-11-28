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Alman Polisi İskambil Kartlarında Radyoaktif Madde Buldu

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Alman Polisi İskambil Kartlarında Radyoaktif Madde Buldu
Almanya'nın Berlin kentinde bir restorana düzenlenen baskında iskambil kartlarında radyoaktif madde bulundu.

Almanya'nın Berlin kentinde bir restorana düzenlenen baskında iskambil kartlarında radyoaktif madde bulundu.

Almanya'nın Berlin kentinde çöp arıtma tesisinde yapılan rutin kontroller sırasında radyoaktivite seviyesinin yükseldiği gözlendi. Konuyla ilgili yapılan incelemenin ardından polis, Berlin'de bir restorana baskın düzenledi. Baskında tıpta kullanılan bir madde olan iyot-125 ile bağlanmış 13 tane oyun kartı bulundu. Dedektifler, oyuncuların vücutlarına yerleştirilen gizli bir dedektör ile belirli bir kartı tanıyıp onlara avantaj sağlayabileceğini belirtti. Ancak kartların ne tür bir oyun için kullanıldığı belirtilmezken, mekanın kumar oynatma izni bulunmadığı bildirildi.

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