Almancılar Derneğinden Alman Hükümetine Tepki

Samsunlu Almancılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türk bakanlara engel olan Alman hükümetini kınadı.

Samsunlu Almancılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türk bakanlara engel olan Alman hükümetini kınadı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili olarak Almanya'daki Türklerle yapacakları toplantıların iptal edilmesine tepkiler sürüyor.

Samsunlu Almancılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Mırık yaptığı açıklamada, Türkiye'de bölücülük yapanlara ve yandaşlarına kucak açan Alman hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına yüz çevirmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını, herkesin haddini bilmesinin vaktinin çoktan geldiğini söyledi.

Güçlü bir Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini, bunun içinde dernek olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Başkan Mırık, "Derneğimiz olarak bağlantılarımızı kullanarak, Alman hükümetinin iki yüzlü tavırlarını her platformda yüzlerine vuracağız. Bir gün o ellerine maşa ile aldıkları terör ateşinin kendilerinin de yakacağını hatırlatacağız. Almanya'da bulunan Türk dernekleri ile irtibata geçerek organize programlar yapacağız. Sosyal medya aracılığı ile gurbetçi vatandaşlarımızı bilinçlendireceğiz. Almanya'da seçimlerinde yaklaştığını unutmamak gerek seçimde daha organize davranarak ülkemizin çıkarları ne gerektiriyorsa o yönde karar alacağız" dedi.

Başkan Ramazan Mırık açıklamasını şöyle tamamladı: "Alman hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'ne bakış açısını değiştirinceye kadar dernek olarak bıkmadan, usanmadan mücadeleye devam edeceğimizi ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla Alman hükümetini esefle kınayarak tekrar bildirmek istiyorum."