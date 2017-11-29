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Almanlar Noel Hediyelerine Kişi Başı 453 Euro Harcıyor

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Almanlar Noel Hediyelerine Kişi Başı 453 Euro Harcıyor
Hristiyan alemi için dini bir boyutu olan Noel, günümüzde tamamen ticari bir etkinliğe dönüştü.

Hristiyan alemi için dini bir boyutu olan Noel, günümüzde tamamen ticari bir etkinliğe dönüştü. Fiyat karşılaştırma kuruluşu bir firma tarafından yapılan araştırmada, Almanların Noel için alacakları hediyelere bu yıl ortalama 453 euro harcayacağı belirlendi.

Erkeklerin kadınlara nazaran hediye için daha fazla para harcadığı belirtiler araştırmada erkekler ortalama 523 euro harcama yaparken, kadınların 386 euro hediyelere para verdiği açıklandı. Noel'de alınan hediyelerle ilgili yapılan sıralamalarda Almanların yüzde 34'ü herhangi bir hediye yerine hediye çeki, ikinci en yüksek oranda ise yüzde 25 ile oyuncak, üçüncü sırada nakit para gelirken, yüzde 19'luk bölümü parfüm ve yüzde 17'si lüks gıda hediye etmeyi düşündüğü açıklandı.

'Noel'de size nasıl bir hediye alınsın?" sorusunu cevaplayan Almanlar, yüzde 24 ile nakip para, yüzde 17 ile yeni bir telefon, yüzde 16 ile hediye çeki ve yüzde 12 ile tatil paketinin hediye edilmesini beklediğini belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 15'i bir önceki yıla oranla hediye almak için daha fazla para harcamayı düşündüklerini belirtirken, yüzde 64'ü ise hediye almadan önce farklı bir yerden fiyat araştırması yaptığını ifade etti.

Almanların yüzde 38'inin Noel hediyelerini elektronik ortamdan sipariş vererek satın alacağı, yüzde 45'inin ise herhangi bir dükkandan görerek almayı düşündüğü belirtildi. Almanların ortalama 4-5 kişiye hediye aldıkları da belirlendi. Alınacak hediyelerin yüzde 71'inin eşlere, yüzde 70'inin çocuklara ve yüzde 53'ünün ise anne ve babalara alındığı belirlendi.

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