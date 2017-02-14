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Almanlardan Tarihi Rekor

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Almanlardan Tarihi Rekor
FRANKFURT (İHA) – Almanya'da 2016 yılında WhatsApp ve Messenger gibi haberleşme sistemlerine rağmen bir yılda 680 milyar mail yollanarak tarihi bir rekor...

FRANKFURT (İHA) – Almanya'da 2016 yılında WhatsApp ve Messenger gibi haberleşme sistemlerine rağmen bir yılda 680 milyar mail yollanarak tarihi bir rekor kırıldı.

2015 yılında yaklaşık 600 milyar mail yollayan Almanlar 2016'da 80 milyar daha fazla mail yolladı. Alman medyası bu durumu, WhatsApp ve Messenger gibi haberleşme sistemlerine rağmen yüksek derecede elektronik posta yollayan Almanların bilgisayarla barışması olarak değerlendirdi.

Almanlardaki elektronik ortamdaki yazışmaların paralelinde bilgisayar yoluyla yapılan alışveriş oralarının da aynı derecede artış gösterdiği kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi açıklanan mail rakamlarına Spam mesajlar dahil edilmediğini duyurdu. E-posta servis sağlayıcıları, 2017 yılında yüzde 17'lik bur büyüme beklediklerini açıkladı.

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