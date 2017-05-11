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Almanya, Afganistan’a Daha Fazla Birlik Göndermeyecek

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Almanya, Afganistan’a Daha Fazla Birlik Göndermeyecek
BERLİN (İHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'a daha fazla birlik göndermeyeceklerini belirterek "DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen küresel...

BERLİN (İHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'a daha fazla birlik göndermeyeceklerini belirterek "DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen küresel mücadelede rolümüzü genişletecek ya da varlığımızı güçlendirecek bir planımız yok" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Merkel, Almanya'nın Afganistan'daki askeri rolüne ilişkin açıklamalarda bulunarak NATO'nun Kuzey Afganistan'daki askeri eğitim misyonunu sürdüreceğini, ancak Almanya'nın DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen küresel mücadeledeki rolünü genişletecek ya da varlığını güçlendirecek bir planı olmadığını kaydetti. NATO'nun Afganistan'a daha fazla asker gönderme talebinin sonuçlarını görmek için bekleyeceğini ifade eden Merkel, Almanya'nın bu alanda daha fazla sorumluluk almaya hazır olmadığını söyledi. Merkel "Orada kapasitemizi arttırmak için ilk sırada olduğumuzu sanmıyorum. Kuzeyde istikrarın sağlanması çok daha önemli" dedi. Merkel, NATO'nun ABD'nin koalisyonda resmi rol üstlenmesini talep etse bile Almanya'nın küresel mücadeledeki rolünü genişletmeyeceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO'nun Afganistan'daki varlığına ilişkin bir kararın birkaç hafta içinde çıkması gerektiğinin altını çizerek Afganistan'daki misyonlarının "eğitmek, yardım etmek ve tavsiye" etmek olacağını söyledi. Stoltenberg, Almanya'nın Afganistan'ın kuzeyinde oynadığı öncü rolü vurgulayarak "Eğer henüz kararlaştırılmamış herhangi bir artış varsa, o zaman çıkıp tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza soracağız" dedi.

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