Almanya Başbakanı Merkel Mısır’da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göç krizini ele almak amacıyla Mısır'a ziyarette bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göç krizini ele almak amacıyla Mısır'a ziyarette bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göç krizini ele almak amacıyla Mısır ve Tunus'a resmi ziyaret düzenliyor. Bugün Mısır, yarın da Tunus'ta temaslarda bulunacak olan Merkel, görüşmelerde mülteci krizinin sona erdirilmesi imkanlarını ele alacak. Akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Merkel, havalimanında Mısır Başbakanı Şerif İsmail tarafından karşılandı.

Merkel, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Merkel ve Sisi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Mısırlı iş adamlarıyla da bir araya gelecek olan Alman Başbakanı Merkel, Mısır'daki temaslarının ardından Tunus'a geçecek.

Merkel, 2009 yılının ardından ilk kez Mısır'ı ziyaret ediyor.