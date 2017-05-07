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Almanya: “Macron’un Zaferi Ab’nin Zaferidir”

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Almanya: “Macron’un Zaferi Ab’nin Zaferidir”
Almanya'da, Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Emmanuel Macron'un kazanması memnuniyetle karşılandı.

Almanya'da, Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Emmanuel Macron'un kazanması memnuniyetle karşılandı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Macron'un zaferinin Avrupa'nın da zaferi olduğunu ifade etti.

Fransa'da bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Sosyalist Parti Adayı Emmanuel Macron'un kazanması Almanya'da memnuniyetle karşılandı. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Macron ile telefonda görüşerek, seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini açıkladı. Seibert yaptığı açıklamada, Merkel'in "geleneksel Alman-Fransız dostluğu ruhuna uygun olarak yeni Cumhurbaşkanı ile güvene dayalı işbirliğinden memnuniyet duyduğunu" ifade etti.

Sözcü Seibert sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajda da, "Tebrikler Emmanuel Macron. Sizin zaferiniz güçlü birleşmiş bir Avrupa'nın ve Alman-Fransız dostluğunun zaferidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Fransa'da seçimleri kazanan Macron'u tebrik etti. Steinmeier, yaptığı açıklamada, Fransız seçmenin verdiği karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avrupa ve komşu bölgelerdeki sorunların üstesinden ancak Fransa ile birlikte gelinebileceğini ifade eden Steinmeier, "Almanya'nın güçlü bir Fransa'ya ihtiyacı var. Almanya ve Fransa'nın gelecek yıllarda sıkı, güven dolu ve başarılı işbirliğini devam ettireceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Macron'un seçilmesinden duyduğu memnuniyet, "Bu Fransa için iyi bir gün. Avrupa ve Almanya için de iyi bir gün" sözleriyle dile getirdi. Gabriel, Fransızların "dışlama ve nefreti değil iyimserliği, reformları, dünyaya açık olmayı, özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği seçtiğini" vurguladı.

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