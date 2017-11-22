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Almanya Merkezli Uçak İstanbul’a ‘Acil’ İniş Yaptı

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Almanya Merkezli Uçak İstanbul’a ‘Acil’ İniş Yaptı
Lufthansa Havayolları'nın Frankfurt-Tahran seferini gerçekleştiren tarifeli uçağında seyahat eden yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine uçak...

Lufthansa Havayolları'nın Frankfurt-Tahran seferini gerçekleştiren tarifeli uçağında seyahat eden yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Almanya merkezli Lufthansa Havayolları'nın Frankfurt-Tahran seferini gerçekleştiren DLH600 sefer sayılı Boeing 747 tipi tarifeli uçağı seyir halindeyken yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağın pilotu en yakın meydan olan İstanbul'a inme kararı aldı. Atatürk Havalimanına Hava Trafik Kontrolörleriyle irtibata geçerek durumu bildiren pilot, gerekli iznin alınmasının akabinde saat 19.20'de Atatürk Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

Kalp krizi geçiren yolcu hastaneye kaldırıldı

Uçağa gelen havalimanındaki sağlık ekipleri rahatsızlanan hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 61 yaşındaki Davood Mohebbi Khodayar isimli erkek yolcu daha sonra Bakırköy Dr. Sani Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştiren uçak iki saatlik bekleyişin ardından Tahran'a gitmek üzere saat 21.25'te yeniden havalandı.

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