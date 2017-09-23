  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 23 °C

Almanya Seçime Gidiyor

» »
Almanya Seçime Gidiyor
Almanya 19. Federal hükümetin seçilmesi için yarin sandık başına gidiyor.

Almanya 19. Federal hükümetin seçilmesi için yarin sandık başına gidiyor. 83 milyon nüfusu bulanan Almanya da 61 milyon 500 bin seçmen bulunuyor. Seçmenlerin 29,5 milyonunu erkek ve 31,7 milyonunun kadın seçmenler oluşturuyor. Üç milyon genç seçmen ilk kez oy kullanacak. 19. Hükümet seçimleri için 42 parti 4 bin 828 aday seçilmek için yarışacak.

Seçimlere katilim oranı yüzde 70'ler civarında beklenirken 49 yıllık secim tarihinde en çok sandığa katilim 1972 yılında yüzde 91.1 oranı yakalanmıştı. 2013 gelen seçimlerinde sandığa giden Alman seçmenin oranı yüzde 71,5 olmuştu.

Yarın yapılacak seçimlere Tük veya Türkiye kökenli yüze yakin aday yarışacak. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'den ise toplam 52 Türkiye kökenli aday bulunuyor. Öte yandan, Almanya'da yüzde 5 seçim barajını aşma şansı olmayan partilerden ise yaklaşık 40 Türkiye kökenli aday yarışıyor. Almanya'da yasayan ve Alman vatandaşlığına sahip olan soydaşlarımızın 1 milyon 200 binin aşkın bir oy potansiyeli bulunuyor.

1949 yılında bu yana yapılan genel seçimlerde Almanya'da hiç bir siyasi parti tek başına iktidar olamadı. Yarın yapılacak genel seçimlerde yine tek başına iktidar beklenmiyor.

Son olarak INSA araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlere göre

Hıristiyan Demokrat Birlik partileri CDU/CSU yüzde 34

Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 21

Almanya için Alternatif Parti AfD yüzde 13

Sol Parti Die Linke yüzde 11

Liberal Parti FDP yüzde 9

Yeşiller Partisi Die Grünen yüzde 8

Diğerleri yüzde 4

Göçmenlerin ve özellikle Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet için Birlik Partisi (BIG) seçimlerin adil bir ortamda olmadığından dolayı seçimlerini protesto ederek farklı bir duruş sergiledi. Türklerin oluşturduğu Alman Demokratlar Birliği ADD Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçime katılarak nabız yoklayacak. Yarın 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemi akşam 18.00'e kadar devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Binali Yıldırım: “Barzani Efendiyi Uyardık Ama Laf Anlamaz. Anlayacağı Dilden Konuşmasını Biliriz”23 Eylül 2017 Cumartesi 13:08
  • Başbakan Yıldırım: "Referandum İle İlgili Siyasi, Ekonomik, Güvenlik Boyutu Olacak"23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Ak Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı 6’ncı Olağan Kongresini Yaptı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a Gidiyor23 Eylül 2017 Cumartesi 10:38
  • Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan Mgk Bildirisinin Son Maddesinde Yer Alan O İfadeye İlişkin Açıklama23 Eylül 2017 Cumartesi 01:23
  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının İstifa Ettiği İddiası Sosyal Medyayı Salladı23 Eylül 2017 Cumartesi 00:38
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Görevinden Ayrılması Ve İstifa Gerekçesinin Ne Olduğunun Sorulması Üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İstifa Kararı Şahsi Bir Karardır. Kadir Beyin İstifası, Siyas23 Eylül 2017 Cumartesi 00:33
  • Hükümet Sözcüsü Bozdağ’dan Irak Bölgesel Kürt Yönetimine Referandum Uyarısı23 Eylül 2017 Cumartesi 00:33
  • Manisa Ülkü Ocakları Akhisar’da İstişare Toplantısında Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 00:03
  • Eski Başbakan Davutoğlu’nun Tokat Temasları22 Eylül 2017 Cuma 23:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti