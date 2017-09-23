Almanya Seçime Gidiyor

Almanya 19. Federal hükümetin seçilmesi için yarin sandık başına gidiyor.

Almanya 19. Federal hükümetin seçilmesi için yarin sandık başına gidiyor. 83 milyon nüfusu bulanan Almanya da 61 milyon 500 bin seçmen bulunuyor. Seçmenlerin 29,5 milyonunu erkek ve 31,7 milyonunun kadın seçmenler oluşturuyor. Üç milyon genç seçmen ilk kez oy kullanacak. 19. Hükümet seçimleri için 42 parti 4 bin 828 aday seçilmek için yarışacak.

Seçimlere katilim oranı yüzde 70'ler civarında beklenirken 49 yıllık secim tarihinde en çok sandığa katilim 1972 yılında yüzde 91.1 oranı yakalanmıştı. 2013 gelen seçimlerinde sandığa giden Alman seçmenin oranı yüzde 71,5 olmuştu.

Yarın yapılacak seçimlere Tük veya Türkiye kökenli yüze yakin aday yarışacak. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'den ise toplam 52 Türkiye kökenli aday bulunuyor. Öte yandan, Almanya'da yüzde 5 seçim barajını aşma şansı olmayan partilerden ise yaklaşık 40 Türkiye kökenli aday yarışıyor. Almanya'da yasayan ve Alman vatandaşlığına sahip olan soydaşlarımızın 1 milyon 200 binin aşkın bir oy potansiyeli bulunuyor.

1949 yılında bu yana yapılan genel seçimlerde Almanya'da hiç bir siyasi parti tek başına iktidar olamadı. Yarın yapılacak genel seçimlerde yine tek başına iktidar beklenmiyor.

Son olarak INSA araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlere göre

Hıristiyan Demokrat Birlik partileri CDU/CSU yüzde 34

Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 21

Almanya için Alternatif Parti AfD yüzde 13

Sol Parti Die Linke yüzde 11

Liberal Parti FDP yüzde 9

Yeşiller Partisi Die Grünen yüzde 8

Diğerleri yüzde 4

Göçmenlerin ve özellikle Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet için Birlik Partisi (BIG) seçimlerin adil bir ortamda olmadığından dolayı seçimlerini protesto ederek farklı bir duruş sergiledi. Türklerin oluşturduğu Alman Demokratlar Birliği ADD Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçime katılarak nabız yoklayacak. Yarın 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemi akşam 18.00'e kadar devam edecek.