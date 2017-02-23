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Almanya Uçağı Çanakkale’ye Acil İniş Yaptı

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Almanya Uçağı Çanakkale’ye Acil İniş Yaptı
Almanya Dusseldorf'dan İzmir'e giden özel bir hava yoluna ait uçak, uçuş esnasında rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Çanakkale'ye acil iniş yaptı.

Almanya Dusseldorf'dan İzmir'e giden özel bir hava yoluna ait uçak, uçuş esnasında rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Çanakkale'ye acil iniş yaptı. 86 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Dusseldorf'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan uçakta bulunan 86 yaşındaki Hasan Deveci, Çanakkale semalarına gelindiği esnada aniden rahatsızlandı. Uçak pilotu, Çanakkale Havalimanı ile temasa geçerek acil inmek istediğini, uçakta bir hasta olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Devlet Hastanesinden bir ambulans, havaalanına gönderildi. Acil iniş yapan uçakta bulunan Deveci, ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesine getirildi. 112 görevlileri, yol boyunca 86 yaşındaki hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Devlet Hastanesinde getirilen Deveci'ye müdahale burada da devam etti. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Uçak ise daha sonra Çanakkale'den ayrıldı.

Almanya Uçağı Çanakkale’ye Acil İniş Yaptı

Almanya Uçağı Çanakkale’ye Acil İniş Yaptı

Almanya Uçağı Çanakkale’ye Acil İniş Yaptı

Almanya Uçağı Çanakkale’ye Acil İniş Yaptı

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