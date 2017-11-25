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Almanya’da Aba Güreşi Fırtınası

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Almanya’da Aba Güreşi Fırtınası
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 4. Almanya ve 2. Avrupa Açık Uluslararası Aba Güreşi Turnuvası heyecan fırtınası şeklinde geçti.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 4. Almanya ve 2. Avrupa Açık Uluslararası Aba Güreşi Turnuvası heyecan fırtınası şeklinde geçti. Turnuvada Türkiye'nin aralarında bulunduğu 7 ülke takımı yer aldı.

Türkiye, Almanya, Romanya, Gürcistan, Afganistan, Moldova ve Bulgaristan'ın katılımıyla 4. Almanya ve 2. Avrupa Açık Uluslararası Aba Güreşi Turnuvası, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlendi. Almanya, 5 sıkletten 2'sinde kazandığı şampiyonluğun yanı sıra, diğer sıkletlerde elde ettiği sonuçlarla birlikte büyük kupanın sahibi oldu. Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Ananevi Sporlar Federasyonu Eşbaşkanı ve Türkiye Olimpian Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, dereceye giren sporculara madalya, diploma ve cumhuriyet altını verdi. Şampiyonanın açılış töreninde, Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Ananevi Sporlar Federasyonu Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da, şampiyonanın başarılı geçmesi temennisini içeren bir mesaj gönderdi.

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