Almanya’da Alkol Kullanma Yaşı 12’ye Düştü

Almanya'da alkol kullanma 12 yaş seviyesine düşerken,Tedavi ve Sağlık Araştırması Enstitüsü (IFT-Nord) tarafından yapılan araştırmada çocukların...

Almanya'da alkol kullanma 12 yaş seviyesine düşerken,Tedavi ve Sağlık Araştırması Enstitüsü (IFT-Nord) tarafından yapılan araştırmada çocukların alkol kullanmakta ailelerini örnek aldığı belirlendi.

Almanya'da alkol kullanma yaşı 12'ye düşünce yetkililer harekete geçerek nedenleri konusunda geniş çaplı araştırma başlattı. Tedavi ve Sağlık Araştırması Enstitüsü (IFT-Nord) tarafından yapılan araştırmada çocukların alkol kullanmakta ailelerini örnek aldığı belirlendi. Tedavi ve Sağlık Araştırması Enstitüsü Müdürü Reiner Hanewinkel, anne ve babaların çocukların üzerindeki etkisinin bilinenin daha üstünde olduğunu belirterek, alkol kullanan aile büyüklerinin çocuklarının yüzde 55'inin ileride sarhoş olabilecek kadar içki içtiklerini belirlediklerini ifade etti. Hanewinkel, dokuz yıl boyunca 12 yaşından itibaren bin çocuk üzerinde yaptıkları araştırmada çocukların yüzde 41'nin çocuk yaşta sarhoş olabilecek kadar içtiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Kendileri alkol kullanan ailelerin çocuklarına içme demelerinin bir faydasının olmadığını belirten DAK Sağlık Sigortası Müdürü Andreas Storm ise, çocuklara alkolün zararlarının okul eğitimiyle birlikte verilmesinin daha doğru bir yol olacağını söyledi. Araştırmalarda ailelerin alkol kullanma konusunda çocuklarını etkilediği gibi ailelerin çocuklarına nasihatlerinin etkisiz olduğu ortaya çıktı.