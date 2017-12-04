Almanya’da Bombalı Paket Alarmı

Almanya'nın Thüringen eyaleti başkenti Erfurt'daki başbakanlık binasına gönderilen bombalı paket polis tarafından imha edildi.

Almanya'nın Thüringen eyaleti başkenti Erfurt'daki başbakanlık binasına gönderilen bombalı paket polis tarafından imha edildi.

DHL paket servisi kullanılarak gönderilen paket başbakanlıkta çalışan birinin dikkati sayesinde polise haber verildi ve polis paketi etkisiz hale getirdi. Bombalı Paketleri gönderen kişi veya kişilerin DHL şirketinden 1 Milyon Euro para istedikleri bildirildi.

Öte yandan hafta sonu Postam kentinde Noel pazarına dönük gönderilen şüpheli paketin de aynı kişi veya kişiler tarafından gönderildiğini açıklayan Brandenburg İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter paketin Alman posta devi DHL'e yönelik şantaj amaçlı olduğunu açıkladı. Schröter şantajı yapan kişi ya da kişilerin şirketten milyonlarca euro para talep ettiklerini ve benzer bir olayın bir süre önce Frankfurt (Oder) kentinde yaşandığını söyledi.

Şantajcıların insanlara ağır zararlar vermeyi göze aldığını söyleyen Schröter, eldeki bilgilere göre şahısların Berlin ya da Brandenburg bölgesinde aktif olduklarını ifade etti.

Brandenburg Polis Başkanı Hans-Jürgen Mörke de başka yerlere benzer gönderiler olmasını "mümkün, hatta muhtemel" olarak değerlendirdiklerini söyledi.