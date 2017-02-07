  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Almanya’da Hırsızlar Kiliselere Dadandı

» »
Almanya’da Hırsızlar Kiliselere Dadandı
Almaya son yıllarda artan hızsızlık olaylarıyla baş edemiyor. 2016 yılında 180 bini aşkın evin soyulduğu Almanya'da hırsızlar şimdi de kiliselere dadandı.

Almaya son yıllarda artan hızsızlık olaylarıyla baş edemiyor. 2016 yılında 180 bini aşkın evin soyulduğu Almanya'da hırsızlar şimdi de kiliselere dadandı. Katolik Haber Ajansı(KNA) Federal Polis Kriminal Dairesi İstatistik raporlarına dayandırarak yayınladığı haberde, Almanya genelinde kilise ve şapellere karşı girişilen hırsızlık olaylarının 2 bin 589 rakamına ulaştığını duyurdu.

Kiliselerden genellikle bağış için bulunan yardım kumbaraları, dizüstü bilgisayarlar, projektörler, bakır ve bronz metaller tarihi değeri olan tablo ve haç ve ikonların olduğu açıklandı. Kilise ve şapellere karşı girişilen hırsızlık olayların engelleyebilmek için alınacak emniyet önlemlerin maliyetinin kilise cemaatinin bağışlarıyla karşılanacağı belirtildi.

Berlin, Bremen, Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki hırsızlık olaylarında bir artış gözükmezken, Thüringen eyaletinde yüzde 37.0 oranında ve Kuzey Ren-Vestfalya eyatinden ise yüzde 12,5 oranında hırsızlık olaylarında artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 180 bine yakın evin soyulduğunu açıklayan Federal İçişleri Bakanlığı Almanya'da hırsızlık olaylarına karışanların büyük bir bölümünün doğu Avrupa ülkelerinden Almanya'ya gelen çetelerin gerçekleştirdiklerini ve hırsızlık olayından sonra da ülkeyi terk ettikleri için yakalanamadıklarını açıkladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus-kırgız Kalkınma Fonu Ve Türk Eximbank Arasında Anlaşma07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • 97 Dev Şirket Trump’ın 7 Müslüman Ülkeye Uyguladığı Seyahat Yasağına Karşı Çıktı07 Şubat 2017 Salı 09:33
  • Çin’de İleri Seviye Füze Tatbikatı07 Şubat 2017 Salı 09:33
  • Mali’de Güvenlik Zirvesi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Ürdün Yüksek Mahkemesi 5 Kişiye İdam Cezası Verdi06 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
  • Netanyahu, İngiliz Mevkidaşı May İle Görüştü06 Şubat 2017 Pazartesi 16:38
  • Yata Saklanan 1.4 Ton Kokain Ele Geçirildi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:48
  • Fransız Polisinden Şiddet06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • İsrail Gazze’yi İki Kez Vurdu06 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
  • Fransa’da Yemeğe Çıkan Askerlerin Silahı Çalındı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti