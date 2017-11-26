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Almanya’da Kütahyalılar Gecesi

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Almanya’da Kütahyalılar Gecesi
Kütahyalı gurbetçiler, Almanya'nın Datlen şehrinde eğitim yararına düzenledikleri gecede bir araya geldi.

Kütahyalı gurbetçiler, Almanya'nın Datlen şehrinde eğitim yararına düzenledikleri gecede bir araya geldi.

Datlen Çimen Düğün Salonu'nda Wuppertal Kütahyalılar Derneği'nin düzenlediği geceye yaklaşık 600 davetli katıldı.

Gecede Kütahyalı yerel sanatçılar Ali Saruhan, Süleyman Oruç, Emel Örgün, Kadriye Saruhan, Aydın Çimen ve Veli Çelik birbirinden güzel Kütahya yöresine ait türkülerle sahne aldı.

Gecede bir konuşma yapan Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşçıoğlu, "Yurt dışında yasayan Kütahyalılar olarak burada açtığımız yerli otonun Kütahya'da üretilmesi imza kampanyasının amacı, bizim köklerimizden kopmayan Kütahyalı olduğumuzun belirtisidir. Gelecek yıldan itibaren, Kütahya'daki birim ve kurumlara, Almanya'dan Kütahya Zafer Havalimanı'na uçmak için gerekli çalışmalara başlayacağımıza ve bu konuda sizlerin de içinde olacağı kamuoyu çalışmalarına destek vermenizi arzu ediyoruz. Bizler artık İzmir yada istanbul'a değilde, Kütahya'ya direk uçmak istiyoruz.Bizler düzenlediğimiz etkinliğe Kütahya'dan yerel sanatçılarımızı getirdik. Arzumuz Kütahya'da düzenlenen etkinliklerde de yerel sanatçılarımıza belediyelerin önem vermesidir. Gecemize katılan ve destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ederim'diye konuştu.

Gecede ayrıca Gazeteci Yazar Tuna İşleyen, yazdığı "Sülyeden Günlüceye" isimli kitabını imzalayıp okuyucularına hediye etti.

Gecenin sonunda yapılan ağalık yarışını Eşref Okan kazanırken, Kütahyalı gurbetçi kadınların yaptığı pasta ve börekler eğitim yararına satıldı.

Gecede elde edilen gelirin Kütahya ve ilçelerinde eğitim yararına kullanılacağı bildirildi. (EFE)

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