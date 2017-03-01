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Almanya’da Seri Katil Korkusu

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Almanya’da Seri Katil Korkusu
Aydınlanamayan seri cinayet dosyalarıyla ilgili olarak araştırma yapan seri cinayetler uzmanı Stephan Harbort, kadınların işlediği 38 seri cinayeti incelerken,...

Aydınlanamayan seri cinayet dosyalarıyla ilgili olarak araştırma yapan seri cinayetler uzmanı Stephan Harbort, kadınların işlediği 38 seri cinayeti incelerken, kadın katillerin işledikleri cinayettin ortalama altı yıl sonra yakalandıklarını bu zaman içinde ise 4-5 ayrı cinayet yaptıkları ve toplam 145 seri cinayet işlediklerini açıkladı. Bilinen cinayetlerin bilinmeyenlerden daha fazla olduğunu da vurgu yapan seri cinayetler uzmanı Stephan Harbort, "Tespit ettiğimiz kadın seri katil sayısı 20 olmakla beraber bu sayının 100'ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Seri katillerin bir kaçının yakalanmamak için intihar ettiğini bir kısım cinayetler aydınlattı. Aydınlanamayan cinayetler sayısı çok faza" açıklamasında bulundu.

1999 yılında kadın seri katillerle ilgili yaptığı araştırmada tespit edilen kadın seri katil sayısını açıkladıklarında büyük tepki aldığını belirten Stephan Harbort, "1999 yılında bizim ortaya koyduğumuz 8 kadın seri katil olurken gerçek rakamın 40 olduğunu şimdi görmekteyiz. Bu gün bizim belirlediğimiz rakamlar en az beş katı fazla seri katil aramızda dolaşıyor" ikazında bulundu.

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