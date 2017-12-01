Almanya’da Şüpheli Paket Paniği

Almanya'nın Postdam kentinde Noel pazarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Almanya'nın Postdam kentinde Noel pazarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Almanya'nın Postdam kentinde Noel pazarında şüpheli paket bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi tahliye ederken, bomba imha uzmanları şüpheli paketi kontrollü şekilde patlattı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, şüpheli pakette patlayıcı madde bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan Berlin'de geçtiğimiz yıllarda Noel pazarına tırın girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.