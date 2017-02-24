Almanya’da Trafik Kazalarındaki Ölü Sayısında Azalma

Almanya Federal İstatistik Dairesi, 2016 trafik kazaları raporunu yayınladı.

Almanya Federal İstatistik Dairesi, 2016 trafik kazaları raporunu yayınladı. Rapora göre, trafik kazalarında ölüm oranında bir önceki yıla göre 7.1 oranında azalma oldu.

Geçen yıl 2 milyon 600 bin kaza meydana gelirken, trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 7,1 oranında gerileyerek, 3 bin 214 oldu. Trafik kazalarında ise bir önce yıla oranla yüzde 2.8 oranında artış kaydedildiği bildirildi.

Eyaletleri göre en çok ölümcül kazaların meydana geldiği Bavyera eyaletinde 616, Kuzey ren Vestfalya eyaletinde 522, Aşağı Saksonya eyaletinde 418 ve Baden Württemberg eyaletinde 405 ölümlü kaza meydana geldi.