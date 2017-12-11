Almanya’da Yangın Tüpüne Eroin Yerleştiren 4 Türk Tutuklandı

Almanya'da polis ve gümrük ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 Türk kökenli zanlı, yangın tüpleri içerisine yerleştirilmiş eroini kaçırırken yakalandı.

Almanya'da polis ve gümrük ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 Türk kökenli zanlı, yangın tüpleri içerisine yerleştirilmiş eroini kaçırırken yakalandı. Yakalanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Köln şehrinde polis ve gümrük ekipleri eroin şebekelerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, yangın söndürme tüpleri içerisine yerleştirilmiş eroin bulundu. 33, 36, 39 ve 56 yaşlarındaki 4 Tük kökenli çete üyesi, polis tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avusturya ve Hollanda'dan gelen polis ekipleri, gümrük ve yargı makamlarıyla birlikte teslimat rotalarını yeniden takibe aldı. Bu kapsamda, yetkililer bir Türk kamyonuna operasyon düzenledi ve sürücüyü tutukladı.

Yangın söndürme tüpü içerisinde eroin

Çete üyelerinin dikkat çekmemek için kamyonun içinde yer alan 18 kilogram eroin maddesini 5 adet yangın tüpü içerisine yerleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlarda, Köln ve Lahey'deki binalarda ve iş yerinde yapılan aramalar sırasında da 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Çetenin, bu yıl Türkiye'den Almanya ve Hollanda'ya 2 milyon euroluk 100 kilogram eroin sattığı iddia edildi.