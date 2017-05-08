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Almanya’daki 7. Göktepe Yaylası Şenlikleri Renkli Geçti

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Almanya’daki 7. Göktepe Yaylası Şenlikleri Renkli Geçti
Almanya'da bulunan Karabük Yeniceliler Derneği, bu yıl Göktepe Yaylası Şenliklerinin 7.'sini düzenledi.

Almanya'da bulunan Karabük Yeniceliler Derneği, bu yıl Göktepe Yaylası Şenliklerinin 7.'sini düzenledi. Şenlikler kapsamında düzenlenen ağalık yarışmasının bu seneki galibi Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam oldu.

Merkezi Almanya'nın Gladbeck şehrinde yer alan Karabük Yeniceliler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Göktepe Yaylası Şenlikleri bu yılda renkli geçti. Bu yıl 7.'si düzenlenen şenliğe, derneğin İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı, Kurucular Kurulu Başkanı Hasan İbik, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Disiplin Kurulu Başkanı Dursun Döngel, Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ören, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam ile işadamı İrfan Reçber ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik kapsamında düzenlenen ağalık yarışmasında, bu yıl Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam ağa seçildi. İnam, ağalığı Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut adına aldı. Şenlik sırasında telefonla bağlanan Ferudun Tankut, "Karabüklüler Derneği'yle Almanya'daki kamp çalışmaları sırasında tanıştım. Çok başarılı çalışmaları var. Almanya'da Karabük'ü, Karabüksporumuzu ve ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Bu seneki ağalığa da kulüp olarak biz talip olduk. Derneğe bir nebzede olsun katkımız olsun istedik. Karabüklüler Derneği, Almanya'daki evimiz oldu. Ağalığı, Almanya'daki temsilcimiz Abdullah İnam teslim aldı" dedi. Derneğin İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı, "İlimizin ve bölgemizin spor kulübüne bu güzel düşüncesinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. İki gün süren şenlik, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Almanya’daki 7. Göktepe Yaylası Şenlikleri Renkli Geçti

Almanya’daki 7. Göktepe Yaylası Şenlikleri Renkli Geçti

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