Almanya’dan Emekli Polis Kazada Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada, Almanya'dan emekli polis memuru Ferit Ulrich hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada, Almanya'dan emekli polis memuru Ferit Ulrich hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine giden Ferit Ulrich (60) yönetimindeki 35 H 3907 plakalı otomobil, Bergama yol ayrımında refüje çarptı. Sürücü Ferit Ulrich aracının içerisinden fırlayıp yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Ulrich'in cenazesi olay yerinde savcının incelemesinin ardından Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Ferit Ulrich'in Almanya'da polis memuru olarak görev yaptığı ve emekli olduktan sonra Çandarlı'ya yerleştiği öğrenildi. Bir çocuğu bulunan, önceki yıl da eşini kaybeden Ulrich'in Çandarlı'da yalnız yaşadığı belirtildi.