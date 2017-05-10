Almanya’dan Sağlık Turizminde İşbirliği Çağrısı

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Stefan Rudolph, sağlık turizminde iş birliği için Bursa'nın...

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Stefan Rudolph, sağlık turizminde iş birliği için Bursa'nın kendileri için en doğru ortak olacağını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin yatırım toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mustafa Esgin, 1500 yıllık termal kaynakları ile Bursa'nın bilinen ilk sağlık ve termal kentlerinden birisi olduğunu söyledi. Bizans İmparatoriçesi Theodora'dan Kanuni Sultan Süleyman'a bir çok tarihi şahsiyetin Bursa'da şifa aradığını hatırlatan Esgin, "Ülkemizde sağlık turizmi artık stratejik bir hedef ve bir ülke politikası haline geldi. BTSO olarak bizler de Bursa'da sağlık turizminin geliştirilmesi noktasında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sağlık Serbest Bölgesi Projemiz başta olmak üzere Kümelenme Projemiz ve desteklediğimiz Medikal Termal Turizm Forumu, Bursa'da sağlık turizminin gelişimi açısından için büyük önem taşıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının da Bursa'mızın turizmdeki yükselişine katkı sağlamasını ümit ediyoruz." dedi.

Sağlık turizminin kentler ve ülkeler açısından önemli bir ekonomik kaynak oluşturduğunu ifade eden Konsey Başkanı Esgin, bu alanın göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ülkeye gelen sağlık turistlerinin normal bir turiste göre 10 kat daha fazla döviz bıraktığını dile getiren Esgin, "Bu veri sağlık turizminin ekonomik olarak ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor. Kentimizin sağlık turizmi alanındaki potansiyelinden daha fazla yararlanabilmek adına kentimizin tanıtım çalışmalarına hız kazandırmalıyız. Bugün ağırladığımız Alman misafirlerimizle ileride önemli işbirliklerine imza atabileceğimize inanıyorum. " diye konuştu.

Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Stefan Rudolph, Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nin Almanya'da sağlık turizmi konusunda çalışmalar gerçekleştiren tek eyalet olduğunu söyledi. Almanya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve 1,6 milyonluk nüfusa sahip eyaletin, Almanya'da aileler tarafından en fazla ziyaret edilen kent olduğu bilgisini veren Müsteşar Rudolph, "Sağlık ekonomisi, eyaletimizde en fazla ağırlık verdiğimiz konuların başında geliyor. Bursa da Eyaletimize benzer şekilde bu alandaki cazibesiyle öne çıkan bir kent. Hayata geçirilen projeler ve kentin potansiyeli, sağlık turizmi alanında yapılacak işbirliği için Bursa'ya gelerek en doğru kararı verdiğimizi gösteriyor. Sizleri de eyaletimizde ağırlamayı ve işbirliği anlaşması gerçekleştirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin mutlaka güçlü ve işlevsel bir ekonomik işbirliği oluşturması gerektiğini söyleyen Stefan Rudolph, Türk-Alman işbirliğinin ekonomik olarak her iki ülkenin de yararına olacağını belirtti. Almanya'da Türkiye'nin ekonomik itibarının hiçbir dönemde sarsılmadığını da vurgulayan Stefan Rudolph, "Almanya'nın Türkiye'deki yatırımları 13 milyar dolara ulaştı. Hollanda'nın ardından Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülkeyiz ve Türkiye'de 7000'e yakın girişimimiz var. Bu güçlü temeller üzerine gelecekte yeni işbirliklerini de eklemeliyiz." şeklinde konuştu.

Almanya Bursa Fahri Konsolosu Sabine Sibel Cura Ölcüoğlu da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu belirtti. Bursa'da 250'ye yakın Alman vatandaşının yaşadığı bilgisini veren Fahri Konsolos Ölcüoğlu, Alman vatandaşlarının Bursa'da kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.