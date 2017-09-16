  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 22 °C

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

» »
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Köln şehrinde PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör...

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Köln şehrinde PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınadı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde bugün (16 Eylül) PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Festival adı altında düzenlenen söz konusu propaganda faaliyeti sırasında, Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Öcalan'ın posterlerinin açılmasına ve PKK'nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına göz yumulmuştur. Köln'deki faaliyetin Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olması da dikkat çekicidir. Almanya'nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya'yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Kofi Annan Telefonda Görüştü16 Eylül 2017 Cumartesi 20:13
  • Başkan Çelik, Şehzadeler İlçe Teşkilatını Ağırladı16 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
  • Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Bu Ülke Kimseye Pabuç Bırakmayacak”16 Eylül 2017 Cumartesi 19:03
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Başbakan Binali Yıldırım Arasında Beylerbeyi Sarayı’nda Gerçekleşen Görüşme Sona Erdi. Görüşme Yaklaşık 2,5 Saat Sürdü.16 Eylül 2017 Cumartesi 18:48
  • Deniz Baykal Kuşadası’nda16 Eylül 2017 Cumartesi 18:33
  • Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin Temeli Atıldı16 Eylül 2017 Cumartesi 18:03
  • Deyrizor’a Hava Saldırısı: 20 Sivil Hayatını Kaybetti16 Eylül 2017 Cumartesi 18:03
  • Bahçeli, Kuzey Irak’ta Yapılması Planlanan Referandum İçin Çok Sert Konuştu16 Eylül 2017 Cumartesi 17:58
  • Başbakan Yıldırım, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu Ve Hasan Polatkan’ın Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı16 Eylül 2017 Cumartesi 17:53
  • Merkel: “Ab-türkiye İlişkilerini Askıya Alabiliriz”16 Eylül 2017 Cumartesi 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti