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Almanya’nın Düsseldorf Kentinde İki Trenin Çarpışması Sonucu 50 Kişi Yaralandı.

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Almanya’nın Düsseldorf Kentinde İki Trenin Çarpışması Sonucu 50 Kişi Yaralandı.
IHAAW230145-ASA/05-12-2017 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki trenin çarpışması sonucu 50 kişi yaralandı.

IHAAW230145-ASA/05-12-2017 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki trenin çarpışması sonucu 50 kişi yaralandı. 05.12.2017 23:01:45 TSI NNNN

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