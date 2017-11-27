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Almanya’ya Giden Uçaklarda Artık Evcil Hayvan Taşınmayacak

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Almanya’ya Giden Uçaklarda Artık Evcil Hayvan Taşınmayacak
Almanya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda artık uçaklarda evcil hayvan taşınmayacak.

Almanya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda artık uçaklarda evcil hayvan taşınmayacak. Türk Hava Yolları, Almanya varışlı uçuşlarda kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağını duyurdu.

Almanya hükümeti, alınan karar doğrultusunda artık uçaklarda evcil hayvan taşınmayacağını açıkladı. Bu kapsamda resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları, Almanya varışlı uçuşlarda kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Almanya hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz."

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