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Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı Projesi

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Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı Projesi
Adıyaman'ın Besni ilçesi Şahin Tepesi Bedirse mevkiinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş anısına hatıra...

Adıyaman'ın Besni ilçesi Şahin Tepesi Bedirse mevkiinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş anısına hatıra ormanı projesi hayata geçirildi.

Besni Belediye Düğün salonunda gerçekleşen hatıra ormanı projesi açılış programında konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Biraz önce birlikte rahmetle beraber başbuğumuz Alparslan Türkeş'in isminin verildiği hatıra ormanının açılışını gerçekleştirdik. Bu duyarlılığı gösterip önemli bir hizmeti ortaya koyan herkesi kutluyorum. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendi cenabı Allahın Türk milletine bir lütfüdür. Sadece Türkiye için değil bütün dünya Türklüğü adına cenabı Allah tarafından gönderilmiş ve Türklüğün ve Türk milletinin güçlü oluşuyla beraber İslam coğrafyasının da mazlumlarında, masumlarında çaresizlerinde güçlü olmasına vesile olmuş çok büyük bir devlet adamıdır. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin bakıldığında ömrü hayatı hem çile, hem cefa, hem de sevdalısı olduğu büyük Türk milletine hizmetle geçmiştir. 3 Mayıs 1944'te başlayan bir takım işkenceler tabutluklarda işkence görülmesi buna benzer ağır eziyetler kendisinin Türk milletine olan bağlılığından muhabbetinden sevdasından asla geri koymamıştır. Türk milletine yönelen alçakça haince girişimler karşısında Rahmetli başbuğumuz bu hainlere meydan okumuşlardır. Ve avazının çıktığınca haykırmıştır. Türk milletine sevdamız, muhabbetimiz canımıza da mal olsa, kanımıza da mal olsa asla ve asla geri dönülmeyecektir ifadelerini her ortamda her şart altında da dile getirmiştir ve bakıldığında çok büyük bedeller ödenmiştir. Ağır bir faturada vardır sosyal maliyeti ağır olan mücadeleler de verilmiştir. Binlerce şehide sahip olan bir camiamız vardır" dedi.

Gerçekleştirilen programa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Emre Yılan, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Kaplan, Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Önat, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, Besni Belediye Başkan Vekili İmdat Yıldırım ve çok sayıda partili katıldı.

Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı Projesi

Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı Projesi

Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı Projesi

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