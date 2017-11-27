Alparslan Türkeş’in Doğumunun 100. Yılı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, doğumunun 100. yılında merhum Alparslan Türkeş'i minnetle andığını belirterek,...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, doğumunun 100. yılında merhum Alparslan Türkeş'i minnetle andığını belirterek, vasiyetini yerine getirdiği için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım Tutar, Alparslan Türkeş'i doğumunun 100. yılında minnet ve dua ile andığını belirtti. Başkan Tutar, "Ülkücü camiasının lideri Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i 1995 yılında ziyaret ettiğim zaman, o sıralar Malazgirt Ülkü Ocağı Başkanıydım. Benim Malazgirt'ten geldiğimi öğrenince, benimle daha fazla ilgilendi. Bana "Alparslan'ın torunu hoş geldin" dedi. Ben çok mutlu olmuştum. Bir de bana vasiyet verdi, fakat ben o zamanlar devlet memuru olduğum için parti başkanı olamıyordum. Bana vasiyeti şuydu, "Evladım sen MHP Malazgirt İlçe Teşkilatını kuracaksın" dedi. Ben de orada Başbuğuma söz verdim. Emekli olur olmaz MHP Malazgirt İlçe Teşkilatını kurarak, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları ile MHP İlçe Başkanı oldum. Sayın Başbuğum sen rahat uyu, senin ülküdaşların daima senin açtığın yolda ilerleyecekler. Buradan Alpaslan'ın diyarından sana selam olsun Başbuğum" dedi.