Alpay Özalan, İlk Yarıda 41 Puan Hedefliyor

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, ilk yarıda 41 puan toplayıp sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, ilk yarıda 41 puan toplayıp sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, takımın ilk etap kampının ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Açık havada yapılan basın toplantısında soruları cevaplayan Özalan, samimi ve iddialı açıklamalarda bulundu.

"Ben aptal bir adam değilim, Samsunspor'u elimin tersiyle iteyim"

Samsunspor'un teklifini seve seve kabul ettiğini vurgulayan Alpay Özalan, "Benim için Samsunspor'u çalıştırmak çok büyük bir şanstır. Ben de aptal bir adam değilim ki bu şansı elimin tersiyle iteyim. Burada başarılı olmak için 10'u 10'a katmak zorundayım. Taraftarda bana karşı müthiş bir şekilde inanç var. Onlara layık olmak, mahcup etmemek benim önceliğimdir. Onların da bu sene ne istediğini çok iyi bilen birisiyim. Takımın iskeletini yerliden kurmaktan yanayım. 2-3 tane daha yerli oyuncu alacağız. Bunları yaptıktan sonra, nokta atışı yabancı transferler yapacağız. Görüştüğümüz ve anlaşma aşamasına geldiğimiz yabancılar var. Anlaştıktan sonra bozulan oyuncular da var. Biz öncelikle bu kulübe karakter olarak uyacak oyuncunun peşindeyiz" dedi.

"İlk yarıda 41 puan toplamayı düşünüyorum"

İlk yarı 41 puan toplamayı hedeflediğini belirten Özalan, "Ne avantajlı ne de dezavantajlı bir fikstüre sahibiz. Bu ligde ilk yarıda almış olduğunuz puanlar, sizin şampiyonluk yolundaki kaderinizi belirler. İlk yarıda minimum 41 puan toplamayı düşünüyorum. Biraz belki fazla atmış gibi gözükebilirim ama eğer iddialı olmayacaksak benim burada işim yok zaten. Ben büyük konuşmam, iddialı konuşurum. Ben, iddialı konuştuğum her şeyi de başarmışımdır. Eğer ilk yarıda 41 puan kazanırsam, bu ligden şampiyon olarak çıkarım. Bunun için çalışacağız. Başaramazsak burada ne işimiz var?" diye konuştu.

Özalan, transfer konusunda da çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.