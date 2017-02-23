Alper Ve Kızılkaya Öğrencilerle Buluştu

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ve Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya öğrencilerle söyleşide buluştu.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ve Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya öğrencilerle söyleşide buluştu.

Biraralık Ortaokulu öğrencileri Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ve Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya merak ettikleri soruları sordu. Eğitim ve güvenlik konularında öğrencilerin merak ettikleri soruların cevapları verildi.

Söyleşide Emniyet Müdürü Metin Alper ve Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya öğrencilik yıllarından anıları paylaştı. Biraralık Ortaokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verilirken, öğrenciler çiçek takdim etti.

Alper ve Kızılkaya, öğrencilerle top oynayarak, şarkılar söylendi. Okul Müdürü Abdurrahman Yakut tarafından müdürlere teşekkür etti.