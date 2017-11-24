Als Hastası Bekir Öğretmenden Öğrencilerine Selam Var

Trabzon'da 7 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle öğretmenliğe devam edemeyen Bekir öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.

Trabzon'da 7 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle öğretmenliğe devam edemeyen Bekir öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.

Trabzon'da öğretmenlik mesleğini severek sürdüren Bekir Alaboğa (41), 2008 yılında ALS hastalığına yakalandı. 2008 yılının Haziran ayında hastalığını öğrenen ve Ağustos ayında da eşi Nesrin Alaboğa ile evlenen Bekir öğretmen 2015 yılında hastalığı nedeniyle emekli olmak zorunda kaldı.

Hastalığı süresince aynı mesleği paylaştığı eşi Nesrin Alaboğa Bekir öğretmenin her şeyi ile ilgilenirken, yemeğini o yediriyor, kişisel bakımını o yapıyor. Bekir öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş tarafından unutulmazken, evinde ziyaret edildi. Başkan Gümrükçüoğlu, Bekir öğretmene acil şifalar dileyerek, "Hepimiz aslında öğretmenlerin eseriyiz. Annemiz ve babamızdan daha çok öğretmenlerimizin bizim üzerimizde emeği var" dedi.

Öğrencilerinden ayrıldığı için üzgün olduğunu kaydeden Bekir Alaboğa ise "Öğretmenlik gibi kutsal bir görev yaptığım için mutluyum. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimin hepsini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bekir Alaboğa'nın 7 yıllık eşi Nesrin Alaboğa, evlenmeden kısa bir süre önce eşinin hastalığını öğrendiğini belirterek eşine olan sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu söyledi.