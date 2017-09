Altaç: “Eğitime Harcanan Bütçeden Çekinmemek Gerekir”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasına...

Altaç, eğitimi sadece iktidarın çözmesini beklemenin doğru olmayacağını belirterek, "Katılımcı bir yaklaşım ile sivil toplum kuruluşları üzerinden analizler ve raporlamalar yaparak, bununla ilgili bir kamuoyu oluşturup, doğru olan yaklaşımı topluma anlatmak ve alternatif çözüm önerilerini her vatandaşın ve eğitim ile ilgili her bireye verilmesi gerekmektedir. Eğitime harcanan bütçeden asla çekinmemek gerekir. Eğitim öğretim demek daha az güvenlik sorunu, daha çok mutlu yaşam, maliyeti düşük projeler ve gelişim demek. Sadece eğitim ve öğretime değil, tarihine, medeniyetine sahip çıkan, kimseyi ötekileştirmeyen, farklılıkları zenginlik gören, farklı yaşam ve düşünceler ile bir arada yaşamayı bilen, verimli katkı sağlayan, ahlaklı, inançlı, demokrat, muhafazakar, dindar bir nesil yetiştirilmesi geleceğimiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. Vesayeti elinde tutan aristokratlara fırsat veren, toplumdan kopuk, kendi bildiğini topluma dayatan bir üst akıldan kurtulma adına eğitim ve öğretimi millileştirmek için her bireyin çaba sarf etmesi gerekmektedir" dedi.