Altepe: “Uyuşturucuyla Topyekûn Mücadele Şart”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelede sadece güvenlik kuvvetlerinin çabasının yetmeyeceğini,...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelede sadece güvenlik kuvvetlerinin çabasının yetmeyeceğini, halkın da buna müdahil olması gerektiğini söyledi.

Başkan Recep Altepe, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Altepe, bağımlılıkla mücadele mahalle sakinlerine büyük görevler düştüğünü ifade etti. Bugün Bursa'da onlarca mahallede yüzlerce-binlerce gencin uyuşturucuya bulaştığını, gençleri bu belaya çekmek için hain çetelerce yoğun çaba sarf edildiğini belirten Recep Altepe, bağımlılığa karşı mücadelede bölge insanlarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla gençleri zehirleyenlerle mücadele etmenin sadece güvenlik güçlerinin değil herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Başkan Recep Altepe, "Eğer tehlike mahalledeyse en çok iş o mahalle halkına düşer. Eğer köyde ise en çok iş köy halkına düşer. Çarşıda varsa, çarşı esnafına düşer. Sadece polisi arayarak bu işler düzelmez. Önce bizler görevimizi yapacağız, sonra güvenlik güçlerinden yardım isteyeceğiz. Kolluk kuvvetleri gelecek, zaptını tutacak ve gereğini yapacak. Ama önce olaylara biz hakim olacağız ve uyuşturucuya sokağımızda geçit vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Altepe, Bursa'nın Çiftehavuzlar ve Alemdar gibi merkez mahallelerde uyuşturucunun yaygın olduğunu ifade etti. Yönetim olarak bu duruma çok üzüldüklerini ve Türkiye'nin geleceği olan çocukların bağımlılıktan kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yerine getirdiklerini kaydeden Recep Altepe, "Buralar 3 milyonluk şehrimizin merkezidir. Onun için özel hassasiyet göstermeliyiz. Çocuklarımızın tehlikelerden korunması ve en güzel yetişmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu milli eğitimin, emniyetin işidir demiyoruz. Gereken her olaya müdahil olarak, çözüm oluşturuyoruz" diye konuştu.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eden emniyet, GADEM ve Yeşilay gibi kurumlara her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Altepe, şehrin her tarafının kamerayla donatıldığını ifade etti.