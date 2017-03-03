Alternatif Sahne Bir Efsaneyi Ağırladı

Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Alternatif Sahne Günleri sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Alternatif Sahne Günleri sürüyor. Salı ve Perşembe günleri Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, başarılı müzisyen ve komedyenleri ağırlıyor.

Alternatif Sahnenin ikinci haftasında Grup Gündoğarken sahne alırken, etkinliğin gerçekleştirildiği Ahmet Erensoy Gençlik Merkezini dolduran yüzlerce dinleyici büyük bir performansa şahitlik etti.

Alternatif Sahne'de Gündoğarken fırtınası esti

35 yıllık müzik kariyerlerinin en unutulmaz şarkıları arasında yer alan Sarmaş Dolaş, Gibi Gibiyim, Rüzgâr, Sen Benim Şarkılarımsın, Ankara'dan Abim Gelmiş gibi Türk müzik tarihine geçmiş eserleri seslendiren Gündoğarken, 300'den fazla dinleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Grup Gündoğarken, şarkıları kadar şarkı aralarında seyirci ile yaşadıkları eğlenceli diyaloglarla da hafızalarda yer etti. Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşlerin kendi aralarında geçen konuşmalar seyircileri kahkahaya boğdu.

Mart sonuna kadar sürecek

Alternatif Sahne etkinlikleri Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Birbirinden kaliteli isimleri seyirciyle buluşturacak olan Alternatif Sahne için ücretsiz davetiyeler, Namık Kemal Üniversitesi Müzik, Sinema ve Tiyatro Toplulukları ile Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nden temin edilebilecek.