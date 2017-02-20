’Alternatif Sahne Günleri’ Pasaklı Kontes İle Başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Alternatif Sahne...

Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Alternatif Sahne Günleri', tiyatro sanatçısı Özlem Aktaş'ın Pasaklı Kontes oyunu ile başlıyor.

Mart ayı sonuna kadar sürecek olan etkinliklerde ilk gün Pasaklı Kontes isimli tek kişilik gösterisi ile sahne alacak olan Özlem Aktaş, "Dolu dolu gülmece, az buçuk hüzün, biraz muzırlık, iki düm-tek, üç-beş zıplama, düşle düşünce, bolca kahkaha, işte temaşa" sloganıyla gösterisinde hayata dair konuları mizahi bir dille ele alacak. Saat 20.00'de başlayacak ve ücretsiz olarak sahnelenecek olan Pasaklı Kontes için davetiyeler Namık Kemal Üniversitesi öğrenci topluluklarından Müzik, Tiyatro ve Sinema Toplulukları temsilcileri ile Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nden temin edilebilecek.