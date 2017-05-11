Alternatif Sahnede Efsane Topluluk Grup Gündoğarken Çalacak

Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği, Alternatif Sahne Günleri tüm hızıyla sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği, Alternatif Sahne Günleri tüm hızıyla sürüyor. Mayıs ayı boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Alternatif Sahne, efsane müzik grubu Gündoğarken'i ağırlayacak.

Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından sürdürülen ve 35 yıldır müzik kariyerini aralıksız sürdüren Grup Gündoğarken, bir kez daha Alternatif Sahne'de Süleymanpaşalılarla buluşacak. Gördüğüme Sevindim, Rüzgâr, Ankara'dan Abim Geldi, Sen Benim Şarkılarımsın gibi hafızalara kazınan şarkılara imza atan topluluk, 12 Mayıs Perşembe günü saat 20'de Alternatif Sahne'de olacak.

Süleymanpaşa Belediyesinin Değirmenaltı Mahallesinde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde oluşturulan Alternatif Sahne'de, her Perşembe birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı konserlerin yanından ayrıca dans gösterileri, tiyatrolar ve farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.