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Altid İnternetten Tanıtıma Ağırlık Verecek

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Altid İnternetten Tanıtıma Ağırlık Verecek
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) internet üzerinden tanıtım ve pazarlama çalışmasına önem verecek.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) internet üzerinden tanıtım ve pazarlama çalışmasına önem verecek.

ALTİD, haftalık yönetim kurulu toplantısında Iquee.m dijital pazarlama şirketi kurucu ortaklarından Berkun Meral, Özel Oytun Türkoğlu ve Kurumsal Satış Direktörü Çağla Kosova, ortak yürütülmesi planlanan internet mecrasındaki son gelişmeler ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ilgili görüşme yaptılar. Ardından Evren Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri şirketinden Çevre Mühendisi Sevilay Kaya ve Makine Mühendisi Arzu Gürkan enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarını sundular. Son olarak da Alanya Altın Kepçe Aşçılar Derneği Başkanı Fatih Saray, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'na ALTİD'in vermiş olduğu desteklerden dolayı yönetim kurulu adına ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili'ye plaket verdi.

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