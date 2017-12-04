Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Engellileri Kabul Etti

Altıeylül Belediyesi Başkanı Hasan Avcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla belediyede çalışan engelli 19 personeli makamında misafir ederek,...

Altıeylül Belediyesi Başkanı Hasan Avcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla belediyede çalışan engelli 19 personeli makamında misafir ederek, engelliler günlerini kutladı.

Altıeylül Belediyesi'nde çalışan 19 engelli personel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya bir ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında engelli olmanın başarıya engel olmadığını, aksine kalplerde engel olmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Avcı, "Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. Her sağlıklı birey birer engelli adayıdır. Engelin vücutta olması önemli değil. Kalplerde engel olmasın. Kalplerde ve beyinlerde engel olmadıktan sonra, bizim personelimiz siniz. Bizim gözümüz, elimiz ayağımızsınız. Biz sizlerle beraber bir bütünüz. Ben engelliyim diyerek psikolojisini bozarak, evde oturarak vakit geçiremeyeceğini, çalışarak başarabileceğini kanıtlayan bizim gibi insanlarsınız. Biz de sizinle çalışmaktan büyük mutluluk, onur ve gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Altıeylül olarak güzel bir ailemiz var. Hazreti Allah bize de bu ailenin reisi olmayı nasip etti. İnşallah sizlerin destekleri ile aynı aşkla, aynı şevkle milletimize, şehrimize hizmet yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Kapım her zaman açık. Kiminizin abisi, kiminizin kardeşi olarak buradayım. Önce kendi içimizde mutlu olmamız lazım. Biz bir bütünüz. Vatandaşlarımıza güzel hizmetleri beraber vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Hasan Avcı kendisini ziyaret eden engelli personellerin gününü kutlayarak kendilerine hediye taktim etti.