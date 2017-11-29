Altıeylül Belediyesi Muhtarlarla Buluştu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun da katıldığı toplantıda ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun da katıldığı toplantıda ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı muhtarlarla buluştuğu kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada "Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda 1 milyon 200 bin m2 parke taş döşendi, 50 m2 çim, 50 adet yeşil alan düzenlemesi yaptık merkezde, 75 adet kırsal alanda çocuk parkı, 25 adet kırsal alanda fitnes aletleri, 15 bin metre asfaltlama yapmışız. 4 adet düğün salonu, 4 adet halı saha, 15 adet muhtarlık tadilatı yaptık. İnşallah gene aynı aşkla aynı şevkle 2018 yılında Zekai başkanımızın destekleriyle biri beşe katarak Altıeylülümüze en güzel hizmetleri yapmak için gayret içerisinde olacağız"dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Altıeylül'de kurduğumuz yapının ilerleyerek devam etmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Hakikaten Büyükşehir'e geçtikten sonra Altıeylül'de ne kadar güzel kurumsal bir yapı kurduğumuzu, işlerin biz olmasak da arkadan gelenlerin tıkır tıkır devam ettirebildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu mutluluğu daha önce sıfırdan kurduğum diş hastanesinde yaşadım. O zaman kurucu başhekimdim. Demek ki temeller güzel atılır, yapı güzel inşa edilirse ve oraya kurumsal bir kimlik katarsanız, o kurumsal kimliğe herkes sahip çıkıyor. İşte siz muhtarlarımızın da sahip çıktığı gibi. Bu gün hepinizi bir arada görmek beni gerçekten son derece mutlu etti, gözüm arkada değil. Hasan kardeşim aynen bizim iklimimizden, kültürümüzden bizim anlayışımızdan geliyor. Mutlaka buradan alacağı bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Buranın altına düşürülmesine asla müsaade edemeyiz. Her bayrağı alanın biraz daha yukarı çıkarması lazım ki biraz daha ilerleyelim. Boynuz kulağı geçmesi lazım, geçmezse bu işler ilerlemez"dedi.

Güçlü isimler daima liderine güç katar

Siyaset yaparken güçlü isimlerle çalıştığını ifade eden Başkan Kafaoğlu "Güçlü isimler daima liderine güç katar. Akıllı insanlarla çalışmak lazım, onlar başarıyı getirir. Ama bazı siyasetçilerde hep zayıf isimlerle çalışmak ister asla bunlardan olmadık. Ben il başkanlığını bıraktığım zaman tam 20 tane il başkanlığı yapabilecek arkadaşımız vardı benim il yönetimimde. Şimdi artık teşkilatlarla belediyeler el ele gönül gönüle hizmetlere devam ediyoruz. İnsanların gönlünü kazanmaya kırılan kalpleri tamir etmeye çalışıyoruz. Teşkilatlara motivasyon vermeye çalışıyoruz. İl başkanımızla beraber 12 tane ilçeyi dolaştık. Teşkilatlarımızla kucaklaşırken muhtarları asla ayırt etmedik. Onlar bizim en uç birimde kale komutanlarımız. Sorunlarla vatandaşlarla bire bir karşılaşıyorlar onlar vitamin hapı gibidir dedik. Sırasıyla her gün gün bir ilçeye ayıracağız kendimizi belediye olarak. Sabah namazından o ilçeden başlayarak akşama kadar o ilçenin bütün esnafının elini sıkacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız".

Altıeylül'de çok güzel işlere imza attıklarını belirten Başkan Kafaoğlu "Gittiğim her yerde Altıeylül'ün kırsal mahallelerine yapılan hizmetleri istiyorlar benden. Altıeylül Belediyesinin bütçesinden 1 milyon 200 bin m2 parke taşı döşemişiz. Cumhurbaşkanımız Balıkesir'den çok mutlu ayrıldı. Memnun ayrıldı bizlere güvendiğini ifade etti. Balıkesir'i sevdiğini, Balıkeslilerleri sevdiğini net ifade etti. Onun maddi manevi desteği her zaman arkamızda. Tabi ki sizlerinde desteği lazım yeni bir göreve geldik. Sorumluluğumuz kat kat arttı. Omuzlarımızdaki yük oldukça fazla, yolumuz çetin işimiz ağır. Bunun için Altıeylül muhtarlarının tamamını arkamda görmek istiyorum. Onların maddi manevi dualarını talep ediyorum. Bize güç ve motivasyon vereceğinize yürekten inanıyorum. Yolumuza muhtarlarla beraber devam edeceğiz. Hasan Başkan ve ben vekil başkan değiliz, bazıları vekil başkan diye tabir kullanıyorlarmış. Yasal usüllerle seçilmiş belediye başkanlarıyız. Milletin seçtiği meclis üyeleriyle bir başkanlık boşaldığı zaman bunun nasıl dolacağını yine yasalarımızda yazıyor. O usülle milletin seçmiş olduğu belediye meclis üyelerinin oylarıyla seçilmiş asıl başkanlarız. Vekil değiliz, belediye başkan vekili yazmıyor Büyükşehir ve Altıeylül Belediye Başkanı yazıyor. Bunuda kamuoyuyla paylaşmak istedim".