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Altıeylül Belediyesinden 15 Temmuz Bilgilendirme Bürosu

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Altıeylül Belediyesinden 15 Temmuz Bilgilendirme Bürosu
Altıeylül Belediyesi tarafından "15 Temmuz Bilgilendirme Merkezi ve Beyaz Masa İletişim Noktası" açıldı.

Altıeylül Belediyesi tarafından "15 Temmuz Bilgilendirme Merkezi ve Beyaz Masa İletişim Noktası" açıldı.

Altıeylül Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısı ile Atalar Caddesi üzerinde 15 Temmuz Bilgilendirme Merkezi ve Beyaz Masa İletişim Noktası'nı hizmete açtı. Açılışta konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 1 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminde vatan hainlerinin Türkiye'ye bölmeyi başaramadığını belirterek, "Hainler vatanımıza kast etmeye karar verdiler ama sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve halka çağrısı ile hepimiz sokaklara çıktık. Bu hayasızca akını göğsümüzü siper ederek durdurduk. Bunu asla unutmamamız lazım, bu sıradan bir olay değildi" dedi.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaşmış olduğu en büyük tehlikenin de 15 Temmuz olduğuna dikkat çeken Kafaoğlu, "Henüz daha 15 Temmuz'un farkına varamayan insanlarımız var. Ama yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacak ve birçok vatandaşımız da bu destanın ne kadar önemli olduğunun farkına varacak" dedi.

Açılışı gerçekleşen 15 Temmuz Bilgilendirme Merkezi ve Beyaz Masa İletişim Noktası'nda vatandaşların belediye ile ilgili işlemleri de yapabileceğini söyleyen Kafaoğlu, "Burada 15 Temmuz ile ilgili her türü bilgi, belge ve görseller ile her türlü bilgilendirmeler yapılacak. Ve 15 Temmuz'u gelecek nesillere anlatmak noktasında yerel yönetimler olarak gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Açılışa çok sayıda protokol mensubu ve vatandaş katıldı.

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