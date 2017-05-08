Altıeylül Teknolojide Bir Adım Önde

Altıeylül Belediyesi'nde hayata geçirilen EBYS, E-İmza ve DAP projelerinin ardından yakında Mobil İmza ve Altıeylül Dijital Onay Sistemi hizmete girecek.

Altıeylül Belediyesi'nde hayata geçirilen EBYS, E-İmza ve DAP projelerinin ardından yakında Mobil İmza ve Altıeylül Dijital Onay Sistemi hizmete girecek.

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir merkezde ilk ve tek bilişim teknoloji projelerini hayata geçirdi. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu arşiv bölümünü ziyaret ederek, vatandaşın teknolojiyi daha rahat bir şekilde kullanarak belediyedeki iş ve işlemlerini bu yöntem ile hızlı bir şekilde sağlaması için hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Kafaoğlu Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), E-İmza, Mobil İmza (M-İmza), Dijital Arşiv Projesi (DAP) ve Altıeylül Dijital Onay Sistemi (ALDOS) ile ilgili çalışma yapan ve projeyi hayata geçiren personeli tebrik etti.

Kafaoğlu, "Belediyenin ilkleri arasında olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi 2015 yılında devreye girmişti. Bu yapı belediyenin faaliyeti sırasında oluşturulan her türlü belge ve dokümantasyonun hazırlanmasından, üretiminden, sonuçlanmasına kadar olan süreçleri ile arşivlenmesi yönetilmesini sağlıyor. Buna ek olarak yine Balıkesir merkez belediyelerinde ilk ve tek olan e-imza uygulamasını Altıeylül Belediyesi olarak kullanmaya başladık. E-İmza rahatlığı ile elle atılan imza ile eş değer kabul edilen bilgisayar ortamında imzalar atılıyor. Bununla birlikte yine bir yenilik olan Dijital Arşiv Projesi (DAP) hizmete girdi. DAP ile işlem süreçlerinde hızlanmayı, hizmet standartlarında verim arttırmayı hedefleyen bu proje ile kurumun tüm arşivlerine evrak ve dökümanların sayısallaştırılması, elektronik arşive dönüştürülmesini sağlayan, piyasada olan dijital arşivlerden çok daha farklı ve üstün bir teknoloji ile mevcut EBYS sistemi içinde kullanımın sağlanarak hizmetlerdeki verimli süreç yönetimi ve kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştiren EBYS entegrasyonu ile çalışıyor" dedi.

Önümüzdeki günlerde Altıeylül Dijital Onay Sisteminin hayata geçeceğini, yazılım geliştirme çalışmalarının devam etmekte olduğunu belirten Kafaoğlu, "M-imza yani cep telefonları ile işlem süreci, takibi ve evrak imzalama uygulaması bu şekilde olacak. Altıeylül Belediyesi'nin tüm dosya ve dokümanları Elektronik Belge Yönetim Sistemi içinde dijital ortamda arşivlenerek tüm çalışanların ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Altıeylül Dijital Onay Sistemi ile birlikte konut, işyeri ve benzeri inşaat yapan tüm yapı sahipleri vatandaşlarımız ile bu süreçlerde bulunan tüm proje müellifi mimar ve mühendisler ve de yapı denetim firmaları bu sistem sayesinde dijital ortamda çalışmalarını daha hızlı, etkin ve verimli yaparak tüm onay süreçlerini bilgisayarı başında oturarak belediyeye kadar yorulmadan bürolarından veya evlerinden mobil imza ile yapabilecekler" diye konuştu.