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Altıeylül’de Ata Sporuna İlgi

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Altıeylül’de Ata Sporuna İlgi
Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü ve Altıeylül Belediye Spor Kulübü arasında yapılan protokol gereğince...

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü ve Altıeylül Belediye Spor Kulübü arasında yapılan protokol gereğince vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek okçuluk kursunun açılışı Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor salonunda gerçekleşti.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü üyeleri ok atışı gösterisinde bulundu. Başkan Zekai Kafaoğlu da "Ya Hak" diyerek ilk kez ok attı, hedefi tutturdu ve salonda bulunan vatandaşlardan alkış aldı.

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök yaptığı konuşmada, "Unutulmaya yüz tutmuş Ata sporlarımızdan geleneksel Türk okçuluğunu geleceğe taşımak ve aktarmak adına Altıeylül Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu ile yaptığımız görüşme sonucunda bu kursu düzenlemeye karar verdik. Ata sporumuzu ve geleneklerimizi öğrenmeye çalışacağız. Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun destekleri ve tanıdıkları imkânları için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Yerel yönetimlerde merkezinde insanın olmadığı bir hizmet anlayışının başarıya ulaşması mümkün değildir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm faaliyetlerimizde ve planlarımızda insan var. Altıeylül Belediyesi olarak gençlerimizin boş zamanlarında spor yapmalarını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını önemsiyor. Sporu 7'den 70'e tüm vatandaşların yapmasını, Altıeylül'ü sağlıklı ve gelecek nesiller yetiştirmeyi planlıyoruz. Geleneksel ata sporlarımızdan olan okçuluk bizim medeniyetlerimizde olan bir kültür mirasıdır. Okçuluk bir savaş sanatıdır. Okçuluk gibi geleneksel sporlarımıza sahip çıkmak son derece önemlidir. Güçlü bir gelecek inşa etmek istiyorsak toplumu besleyen köklerimizi ile irtibatı koparmamız gerekiyor. Geleceğimizin güçlü Türkiye'sini kurabilen okçular tepesini boş bırakmamak gerekir. Amacımız okçuluğu Altıeylül'de buluşturmak ve ata sporumuzu yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Okçuluk kursunun açılış programına, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Fikrettin Kocaman, Ahmet Özen, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan, Belediye Meclis Üyeleri Eyüp Uygur, Cüneyt Barlin, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Altıeylül Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Akan ve vatandaşlar katıldı.

Altıeylül’de Ata Sporuna İlgi

Altıeylül’de Ata Sporuna İlgi

Altıeylül’de Ata Sporuna İlgi

Altıeylül’de Ata Sporuna İlgi

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