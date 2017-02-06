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Altın Kuğu Yenimahalle’de

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Altın Kuğu Yenimahalle’de
Altın Kuğu lakabıyla anılan buz patenci Naz Arıcı, Kanada'dan Yetişkinler Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonu olarak altın madalyayla döndü.

Altın Kuğu lakabıyla anılan buz patenci Naz Arıcı, Kanada'dan Yetişkinler Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonu olarak altın madalyayla döndü. Yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran sporcu, mutluluğunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı. Sporcuyu Antrenörü Timuçin Özbükücü ve Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ile birlikte ağırlayan Yaşar, başarılı sporcuyu tebrik ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenimahalle'de buz devri yaşanacak

En yakın zamanda bir buz pateni pistini Yenimahalle'ye kazandıracaklarını belirten Yaşar, "Ülkemizi başarıyla temsil etmen bizleri gururlandırdı. Göreve geldiğim günden beri spora ve sporcuya çok önem veriyorum. Şuanda Yenimahalle'ye tüm sporların yapılabileceği bir kapalı spor salonu kazandıracağız. Daha sonra da planlarımız arasından bir buz pisti var. Buz patenini Ankara'ya tanıtacağız. Sizler orada antrenman yapabileceksiniz, bu spor gelişecek, duyulacak. Yeni buz patenciler yetişecek. Sizler Türkiye'yi temsil ediyorsunuz, ister yerel ister genel yönetici olsun hepimizin görevi sizlere sahip çıkmaktır" dedi.

İddialıyım yine madalyayla döneceğim

Yenimahalle Belediyesi'nin spor konusundaki yatırımlarını yakından takip ettiğini belirten Arıcı ise Yaşar'a teşekkürlerini sundu. Arıcı, "Gerçekten Yenimahalle, sporun merkezi oldu. Ben Mayıs ayında Almanya'nın Obdersdorf kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'na katılacağım ve burada Yenimahalle'yi temsil edeceğim. İddialıyım yine madalyayla döneceğim" diye konuştu.

Altın Kuğu Yenimahalle’de

Altın Kuğu Yenimahalle’de

Altın Kuğu Yenimahalle’de

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